Глава МИД Марокко на встрече с Лавровым передал приветствие Путину от короля

Насер Бурита также передал наилучшие пожелания российскому президенту от короля Мухаммеда VI

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД Марокко Насер Бурита на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал привет и наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину от короля.

"Также я хотел бы передать наилучшие пожелания и привет от марокканского монарха - короля Мухаммеда VI, - Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации", - сказал он.

Бурита подчеркнул, что лидеров двух стран связывают хорошие отношения, и король "ценит взаимодействие и общение" с президентом РФ.

"Также хотел бы передать и вам, господин министр, наилучшие пожелания от марокканского монарха", - добавил глава МИД Марокко.