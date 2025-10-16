Реклама на ТАСС
Гуцул заявила, что против нее в Молдавии работает вся государственная машина

Глава Гагаузии отметила, что не даст нарушать свои права
10:23

Глава Гагаузии Евгения Гуцул

© Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что против нее работают все государственные институты.

"Вся государственная машина работает против нас. Все провластные СМИ работают в интересах властей Республики Молдова. Но мы не дадим нарушать наши права и клеветать", - сказала Гуцул журналистам по видеосвязи после заседания Апелляционной палаты, комментируя распространенные в молдавских СМИ утверждения о частичном признании своей вины в суде. Она заверила, что потребует публичных опровержений и извинений.

Ранее адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. 

