Гуцул заявила, что против нее в Молдавии работает вся государственная машина

Глава Гагаузии отметила, что не даст нарушать свои права

Редакция сайта ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что против нее работают все государственные институты.

"Вся государственная машина работает против нас. Все провластные СМИ работают в интересах властей Республики Молдова. Но мы не дадим нарушать наши права и клеветать", - сказала Гуцул журналистам по видеосвязи после заседания Апелляционной палаты, комментируя распространенные в молдавских СМИ утверждения о частичном признании своей вины в суде. Она заверила, что потребует публичных опровержений и извинений.

Ранее адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты.