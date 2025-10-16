Бывший военнослужащий КНА просит Сеул позволить уехать в КНДР через Россию

Ан Хак Соп провел 42 года в южнокорейской тюрьме

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. 95-летний Ан Хак Соп, который во время Корейской войны вступил в Вооруженные силы КНДР и провел из-за этого 42 года в южнокорейской тюрьме, просит власти Республики Корея позволить ему уехать в народную республику через третью страну - Россию или Китай. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Я поеду через Россию или Китай. Сколько можно ждать?" - сказал Ан Хак Соп в ходе пресс-конференции. По его словам, министерство объединения, которое курирует связи с КНДР, не дало ответ на его обращение.

В августе Ан Хак Соп и еще пять человек, служивших в рядах Вооруженных сил КНДР во время Корейской войны, в том числе осужденные за шпионаж в пользу Пхеньяна, обратились к властям Республики Корея с просьбой отпустить их в народную республику. Ан Хак Соп безуспешно попытался пересечь межкорейскую границу еще 20 августа. Тогда министерство объединения указывало, что рассматривает обращение.

Ведомство отмечает, что в целом поддерживает переезд Ан Хак Сопа в КНДР из гуманитарных соображений, но Пхеньян не отреагировал на эту ситуацию. Южнокорейская сторона настаивает, что КНДР сперва должна подтвердить готовность принять пожилого мужчину.

Некоммерческая организация обратилась в министерство с новым заявлением и вызвалась покрыть транспортные расходы Ан Хак Сопа в случае разрешения.

Биография

По данным южнокорейских СМИ, Ан Хак Соп родился на острове Канхвадо, который контролирует Республика Корея. Во время войны, по его словам, он вступил в Корейскую народную армию и был отправлен на юг для ведения разведывательной деятельности. Незадолго до конца войны, в апреле 1953 года, его арестовали и впоследствии осудили за помощь противнику, Ан Хак Соп провел в тюрьме примерно 42 года, освободившись в 1995 году.

После окончания войны Юг и Север обменивались пленными военнослужащими, но, по словам Ан Хак Сопа, южнокорейские власти сочли его шпионом. Во время заключения они пытались убедить его отречься от социалистических взглядов. По данным ряда изданий, имели место пытки. В то же время некоммерческие организации отмечают, что отказавшиеся от коммунистических идеалов могли рассчитывать на досрочное освобождение или амнистию.

В 2000 году примерно 60 убежденных сторонников КНДР, которые ранее были осуждены в Республике Корея, получили возможность уехать на Север, но Ан Хак Соп предпочел остаться на Юге, чтобы продолжить "борьбу до тех пор, пока США не покинут Корейский полуостров". Власти КНДР тогда приняли их как "патриотов и борцов за объединение родины".