Орбан: Европа рискует стать непосредственным участником войны на Украине

При этом европейские лидеры говорят о российско-украинской войне так, "как будто это наша война", подчеркнул премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Евросоюз затратил на военную помощь Украине уже €180 млрд, и риск непосредственной вовлеченности Европы в войну с Россией сейчас велик как никогда. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на встрече организаций венгерских меньшинств за рубежом.

"Риск вступления Европы в войну между Россией и Украиной сейчас велик как никогда", - предупредил глава правительства. Он отметил, что "ЕС уже израсходовал €180 млрд на войну на Украине и хочет поддержать войну еще одним пакетом на €40 млрд, когда у украинцев закончатся запасы".

"При этом европейские лидеры говорят о российско-украинской войне так, как будто это наша война. В то же время [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен как лидер ЕС не имеет никаких полномочий говорить об этом, поскольку это компетенция государств - членов", - напомнил Орбан.

По его мнению, все это лишний раз подтверждает, что "ЕС открыто стоит на стороне Украины". "Когда мы говорим о войне, мы говорим не только о человеческих жизнях, но и о деньгах и экономических последствиях. Глядя на следующий семилетний бюджет Евросоюза, нельзя не заметить, что 25% из него предназначено украинцам по различным статьям, хотя Украина не является членом ЕС", - отметил премьер.

Ранее он заявлял, что Венгрия поддержит предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающий выделение около €360 млрд в интересах Украины.