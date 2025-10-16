Марокко приветствует вклад России в разрешение конфликтов

Глава марокканского МИД Насер Бурита отметил, в частности, разрешение конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Марокко приветствует положительное влияние России в разрешение конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы знаем, что наше взаимодействие не против кого-то. Оно лишь нацелено на продвижение мира, будь то в арабском мире, в арабском регионе, будь то в Африке. Мы всегда приветствуем положительное влияние, которое Россия оказывает на решение множества проблем в данных местах", - сказал он.

"Это работает, несомненно, на укрепление стабильности и безопасности в данных регионах", - добавил глава МИД Марокко.