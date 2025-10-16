Папа Римский Лев XIV осудил использование голода в качестве оружия в конфликтах

Обречение на голод - это военное преступление, отметил понтифик

Папа Римский Лев XIV © AP Photo/ Gregorio Borgia

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV назвал недопустимым использование голода в качестве оружия в конфликтах. Понтифик выступил в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на мероприятии по случаю Всемирного дня продовольствия, приуроченного в этом году к 80-летию организации, передает корреспондент ТАСС.

"В сценариях нынешних конфликтов мы видим использование голода в качестве оружия. Кажется, все больше забывается общепринятая концепция, что обречение на голод - это военное преступление", - сказал понтифик, сославшись на международное право. "Этой возмутительной ситуации необходимо положить конец", - добавил он.

Папа Римский подчеркнул, что достижение цели "Нулевого голода" до 2030 года возможно только при наличии "решительной воли". "Необходимо мобилизовать все усилия в духе солидарности, чтобы в мире не осталось тех, кому не хватает еды", - отметил понтифик.