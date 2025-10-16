Глава МИД Марокко пригласил Лаврова посетить королевство

Насер Бурита отметил, что в стране были бы рады принять главу российского дипведомства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД Марокко Насер Бурита пригласил министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить королевство с визитом, отметив, что в стране были бы рады принять главу российского дипведомства.

"Я благодарен за плодотворный диалог с моим коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Я надеюсь, что он посетит нас и в Марокко, будем рады принять его у себя. Мы встречались в Марракеше на заседании РАФС (Российско-арабского форума сотрудничества - прим. ТАСС), но мы надеемся, что увидим еще больше визитов и увидим вас в ходе этих визитов у нас", - отметил Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

Глава дипведомства Марокко добавил, что в 2026 году будет отмечаться 10-летие со дня подписания заявления об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами. "Марокко и Россия привержены строительству многополярного справедливого мира, и мы думаем, что это приемлемая форма сосуществования всех стран и справедливое решение многих проблем. Это как раз-таки дает возможность развиваться и африканским странам, и мы понимаем, что такое строение мира будет идти на пользу всем", - подчеркнул он.