ЕК представила четыре проекта ПВО Евросоюза

Формирование системы должно быть завершено совместно с НАТО к концу 2027 года

Штаб-квартира Еврокомиссии © Jakub Porzycki via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия представила дорожную карту милитаризации Европы, основной частью которой стали четыре стратегических проекта по созданию различных аспектов системы ПВО Евросоюза, формирование которой должно быть завершено совместно с НАТО к концу 2027 года. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия представила дорожную карту по повышению боевой готовности Евросоюза", - говорится в заявлении. ЕК "определила четыре ключевых проекта: "Инициатива по защите от дронов" (DDI), "Часовой восточного фланга", "Европейский воздушный щит" и "Европейский космический щит".