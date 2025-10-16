Реклама на ТАСС
ЕК представила четыре проекта ПВО Евросоюза

Формирование системы должно быть завершено совместно с НАТО к концу 2027 года
11:52

Штаб-квартира Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия представила дорожную карту милитаризации Европы, основной частью которой стали четыре стратегических проекта по созданию различных аспектов системы ПВО Евросоюза, формирование которой должно быть завершено совместно с НАТО к концу 2027 года. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия представила дорожную карту по повышению боевой готовности Евросоюза", - говорится в заявлении. ЕК "определила четыре ключевых проекта: "Инициатива по защите от дронов" (DDI), "Часовой восточного фланга", "Европейский воздушный щит" и "Европейский космический щит". 