В Чернигове появился сквер Трампа

Депутат горсовета Марина Семененко намерена пригласить президента США посетить город

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Черниговского городского совета на севере Украины решили переименовать сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила депутат горсовета Марина Семененко, выступившая автором инициативы.

"В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг - обращение к президенту США и его семье", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Депутат намерена пригласить Трампа посетить Чернигов.

Решение о переименовании депутаты приняли в четверг на внеочередной сессии горсовета. В пояснительной записке указано, что сквер переименовали в целях "чествования выдающихся политических лидеров современности".

Сквер "Сказка" был открыт в Чернигове в районе Шерстянки в 2018 году на месте небольшой озелененной территории города рядом с территорией промышленного предприятия "Черниговшерсть".