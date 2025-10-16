ЕК предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Главной целью проект станет масштабирование производства дронов, сообщила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза создать к концу 2026 года союз с Украиной по беспилотникам, главной целью которого станет масштабирование их производства. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя дорожную карту повышения боеготовности Евросоюза до 2030 года, которая подразумевает тотальную милитаризацию экономики сообщества.

"Украина является первой линией обороны. К концу 2026 года мы намерены создать Союз дронов с Украиной, опираясь на опыт украинского производства, что позволитзначительно снизить издержки", - сказала Каллас.