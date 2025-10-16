Венгрия отвергла план ускоренного отказа от нефти и газа из России

Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что план Европарламента является прямым посягательством на энергетическую безопасность страны

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Попытки Европарламента установить со следующего года полный запрет на импорт в Евросоюз энергоресурсов из России угрожают энергобезопасности Венгрии, и она этого не допустит. С таким предупреждением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя голосование в комитете высшего законодательного органа ЕС.

В четверг комитет Европарламента по промышленности и энергетике одобрил план, предусматривающий запрет на импорт российских нефти и газа с 1 января 2026 года. Чтобы этот документ вступил в силу, его еще должны утвердить страны ЕС в Совете Евросоюза и полный состав Европарламента на сессии в Страсбурге. План носит более радикальный характер, чем предложение Еврокомиссии о полном запрете на энергоносители из России с начала 2028 года.

Как отметил Сийярто, комитет Европарламента, где доминирует Европейская народная партия, проголосовал "за ускоренное введения запрета на импорт российского газа". "Это является прямым посягательством на энергетическую безопасность Венгрии, замедляет развитие нашей экономики и угрожает ростом расходов венгерских семей на коммунальные услуги. Мы этого не допустим!" - написал министр в Х.