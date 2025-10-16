Лидер АдГ призвал Мерца прекратить обвинять Россию в угрозе Европе

Тино Хрупалла отметил, что разумная политика может способствовать балансу интересов и укреплению общей заинтересованности в мире

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует прекратить бездоказательно обвинять Россию в том, что ее действия угрожают безопасности Германии и Европы, поскольку подобное поведение ведет к поляризации общества.

"Как показывает практика, разумная политика может способствовать балансу интересов и укреплению общей заинтересованности в мире. Господин канцлер, надеюсь, мирные усилия в Газе показали вам, что стоит инвестировать в дипломатию и переговоры", - сказал Хрупалла, выступая в ходе дебатов в Бундестаге. В этом контексте он упомянул конфликт на Украине.

"Почему бы вам, господин Мерц, не стать посредником между Украиной и Россией? Это соответствовало бы должности федерального канцлера Германии", - подчеркнул лидер АдГ. Он призвал Мерца прекратить беспочвенно обвинять Россию. "Вы <...> должны наконец прекратить постоянно формулировать новые угрозы, не имея достаточных доказательств", - констатировал Хрупалла. Он напомнил, как в одном из ток-шоу Мерц утверждал, что БПЛА, замеченные в воздушном пространстве ФРГ, были российскими.

"Господин канцлер, до сих пор вы не смогли предоставить ни единого доказательства. Вы напугали граждан. И вам это удалось", - подчеркнул лидер АдГ, назвав такое поведение безответственным. "Вы поляризуете общество и своим политическим дискурсом возвращаетесь к эпохе холодной войны. Господин канцлер, у вас, безусловно, нет никаких заметных успехов на пути к миру, и немецкий народ не на вашей стороне. Иначе вам, согласно протоколу, могли бы позволить сидеть в первом ряду в Египте (на саммите мира - прим. ТАСС)", - заключил Хрупалла.

Ранее Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, вновь бездоказательно утверждал, что Россия якобы угрожает безопасности Европы и пытается дестабилизировать Германию посредством гибридных средств ведения войны.

В последние дни в Европе все чаще поднимается "дроновая истерия": воздушное пространство крупных городов закрывается из-за полетов неизвестных беспилотников. На фоне инициативы Брюсселя создать "стену дронов" на восточных границах ЕС в прессе и политической риторике каждый инцидент неизменно связывается с Россией и приписываемыми ей планами так или иначе атаковать Евросоюз. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к инцидентам, и высказывал предположение, что они используются европейскими политиками, чтобы отвлечь внимание населения от более насущных проблем.