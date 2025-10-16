В ВСУ заявили, что на Украине все чаще мобилизуют бездомных

Такая практика является "плохим сигналом" и требует изменений, заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине стали все чаще привозить в учебные центры ВСУ бездомных. Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук.

"Общественные акценты сместились, и в учебные центры начали привозить бомжей. Я сейчас абсолютно не шучу, не преувеличиваю, не гиперболизирую. Говорю о том, что мне рассказывают инструкторы, офицеры, мои друзья, знакомые из учебных центров. Кроме людей с различными формами инвалидности, открытыми формами туберкулеза, в учебные центры начали все чаще и чаще привозить именно бездомных", - сказал он на своем YouTube-канале.

По словам Кухарчука, такая практика является "плохим сигналом" и требует изменений.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, были пересмотрены критерии пригодности к военной службе по состоянию здоровья. Позже Минобороны разрешило мобилизацию людей с вылеченным туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ, если они не прогрессируют. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.