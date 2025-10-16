Сибига выступил за признание гагаузов коренным народом Украины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава украинского МИД Андрей Сибига предложил признать гагаузов коренным народом Украины. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства страны.

По ее данным, 15 октября в Дипломатической академии Украины состоялся День гагаузской культуры, на котором выступил Сибига. "Гагаузы - неотъемлемая, интегрированная, органическая часть украинского общества. Видимо, сегодня уже справедливо было бы говорить о распространении на гагаузское сообщество действия закона "О коренных народах Украины", - заявил министр иностранных дел.

Сибига отметил, что в стране проживают около 130 национальностей, а гагаузы играют роль важного мостика между Украиной и тюркским миром.

В июле 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. Согласно его тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

О гагаузах и автономии в Молдавии

Гагаузы - тюркский народ православного вероисповедания, проживающий преимущественно на территории исторического региона Бессарабии - юг Молдавии и часть Одесской области Украины. Согласно переписи населения на Украине от 2001 года, в стране проживало около 30 тыс. гагаузов.

На юге же Молдавии проживают около 150 тыс. гагаузов, которые в 1990 году провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев. Избежать кровопролития удалось после того, как занимавший тогда пост президента СССР Михаил Горбачев направил на юг республики внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем создания автономии. Тогда парламентом Молдавии был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, где были закреплены договоренности, согласно которым гагаузы отказались от построения независимого государства. Власти Молдавии признают, что не соблюдают эти договоренности.