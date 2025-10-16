На прощании с экс-премьером Кении полиция открыла предупредительный огонь

По данным Citizen TV, полиция была вынуждена это сделать, чтобы расчистить путь для траурного кортежа

НАЙРОБИ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Кении применила слезоточивый газ и открыла предупредительную стрельбу на стадионе, где должна состояться церемония прощания с бывшим премьер-министром и лидером оппозиции Раилой Одингой. Об этом сообщил телеканал Citizen TV.

На кадрах, распространенных вещательной корпорацией, слышны выстрелы и видно, как тысячи кенийцев бегут со стадиона, где запланированы траурные мероприятия, а полиция применяет слезоточивый газ. По данным телеканала, полиция была вынуждена открыть предупредительную стрельбу в воздух, чтобы расчистить путь для траурного кортежа. СМИ утверждают, что на стадионе в Касарани в пригороде Найроби собралось не менее 100 тыс. человек, которые пришли проститься с бывшим премьером.

Прощальные церемонии запланированы в Найроби и на пятницу, после чего тело должно быть доставлено в провинцию Кисуму на западе страны, откуда был родом Одинга. Похороны состоятся 19 октября.

Одинга, проходивший лечение в городе Кочи, умер в среду утром после остановки сердца в возрасте 80 лет. Экс-премьер потерял сознание во время утренней прогулки по территории аюрведического центра и был доставлен в близлежащую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Одинга являлся неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра.

Как заявил президент Кении Уильям Руто, для Одинги будут организованы государственные похороны со всеми соответствующими почестями. В стране объявлен семидневный национальный траур, в течение которого государственные флаги приспущены на правительственных зданиях по всей стране, а также во всех представительствах за рубежом.