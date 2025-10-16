Сербия готова к производству вакцины против рака совместно с Россией

Президент республики Александар Вучич провел встречу с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и главным онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и главным онкологом Минздрава России, генеральным директором НМИЦ радиологии Андреем Каприным, с которыми обсудил разработку российской вакцины против онкологических заболеваний.

"Отличная встреча с Александром Гинцбургом и Андреем Каприным, которые подробно ознакомили меня с разработкой революционной вакцины против онкологических болезней. Сербия заинтересована в этом передовом виде терапии, и потенциальное сотрудничество с нашими российскими партнерами представляет огромный шаг к повышению стандартов диагностики и лечения в нашей стране", - отметил Вучич в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав фото со встречи.

Он подчеркнул, что инвестиции в быстрый и надежный доступ к современным медицинским решениям являются приоритетом для Сербии. "Я выразил полную готовность нашей страны к постоянному сотрудничеству, которое может способствовать разработке, а в будущем - производству и применению этой вакцины в Сербии. Все это будет реализовано с соблюдением высочайших мировых стандартов безопасности и этики", - отметил президент.

Глава государства добавил, что здоровье граждан является главным приоритетом сербского руководства. "Здоровье наших граждан для нас на первом месте, особенно когда речь идет о своевременном выявлении заболеваний и обеспечении соответствующей медицинской помощи. Благодарен нашим российским друзьям, которые поделились этим открытием, имеющим огромное значение для сохранения жизни тяжело больных пациентов", - заключил Вучич.

Ранее министр правительства Сербии, ответственный за международное экономическое сотрудничество и вопросы общественного положения церкви в стране и за рубежом, Ненад Попович заявил, что балканская республика может стать первой страной после России, где будет доступна новая мРНК-вакцина против рака. По его словам, делегация Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций во главе с Гинцбургом представила сербской стороне "революционное достижение - вакцину против онкологических заболеваний, созданную на основе мРНК-технологии".

Как подчеркнул Попович, новая терапия разрабатывается индивидуально для каждого пациента и демонстрирует исключительно высокую эффективность на доклинических испытаниях. Министр отметил, что в случае реализации сотрудничества Сербия станет первой страной после России, где эта инновационная терапия будет доступна пациентам.