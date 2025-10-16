Алиев заявил, что недопонимание между Баку и Парижем осталось в прошлом

Президент Азербайджана отметил, что в двусторонней повестке начался новый период

БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Недопонимание между Азербайджаном и Францией осталось в прошлом, в отношениях двух стран начался новый период. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты у нового посла Франции в Баку Софи Лагут.

"Напомнив о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене (на полях саммита Европейского политического сообщества - прим. ТАСС), президент Ильхам Алиев отметил, что в результате этой встречи вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом. Глава государства подчеркнул, что в двусторонней повестке начался новый период", - приводит подробности беседы пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев отметил важность восстановления и развития в первую очередь межличностных и деловых контактов, сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Как отмечается в информации, на встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений в различных областях, в том числе в сфере высоких технологий, аэрокосмической отрасли. Также отмечена важность возобновления деятельности межправкомиссии, обсуждены вопросы организации взаимных визитов бизнес-делегаций и участия французских компаний в различных проектах в Азербайджане.

Напряженность в отношениях Азербайджана и Франции возникла в 2020 году после 44-дневной войны в Карабахе. В частности, Баку обвинил Париж в поддержке Армении и поставках ей вооружений, а также во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана.