Onet.pl: в Польше на свалке нашли сотни секретных документов ВС

Среди них были карты военных складов, планы эвакуации, техданные о местах хранения взрывчатых веществ, персональные данные личного состава и планы развертывания одного из подразделений во время учений

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. На свалке в Польше обнаружены сотни страниц военных документов с грифом "для служебного пользования" и "секретно" . Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

По его данным, среди документов были карты военных складов, планы эвакуации, технические данные о местах хранения взрывчатых веществ, персональные данные личного состава и планы развертывания одного из подразделений во время учений. По словам нашедших бумаги, часть из них была измельчена, другая часть - без следов попыток уничтожения.

Управление части, которой принадлежат потерянные бумаги, заявило, что на свалке обнаружены незаконные копии, оригиналы находятся у них.

Бывший командующий Еврокорпуса (силами быстрого реагирования Евросоюза) Ярослав Громадзиньский сравнил обнаружение документов со взрывом ядерной бомбы. По его словам, этот случай свидетельствует, "в каком состоянии находится [польская] армия".