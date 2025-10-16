Орбан призвал страны ЕС к переговорам с Россией по европейской безопасности

Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюз сильнее РФ в военном и экономическом плане

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз сильнее России в военном и экономическом плане. Тем не менее глава правительства убежден, что ЕС должен быть заинтересован в подготовке нового соглашения о европейской безопасности и для этого нужны переговоры с Москвой.

"Сегодня Европа на порядок сильнее России", - утверждал Орбан, выступая в Будапеште на встрече организаций венгерских меньшинств за рубежом. "Россиян, может быть, 140 млн человек, а население стран ЕС превышает 400 млн. Мы значительно превосходим Россию по экономике и военному бюджету, за исключением ядерного потенциала", - сказал премьер.

По его мнению, "эту силу необходимо продемонстрировать за столом переговоров" о новом соглашении по безопасности в Европе. "Должна быть построена новая система европейской безопасности, нужно прояснить вопросы вооружений и численности вооруженных сил разных стран. По этим вопросам должно быть заключено соглашение, должна быть создана система контроля, потому что в тени войны государства одно за другим отказывались от предыдущих соглашений о вооружениях", - напомнил Орбан.

Он отметил, что в Евросоюзе существуют разные мнения на этот счет. В частности, президент одной из стран ЕС считает, что "переговоры [с Россией] придется вести, но не сейчас", сообщил Орбан.

Премьер также пояснил, что соглашение с Россией о безопасности в Европе необходимо еще и для того, чтобы предотвратить гонку вооружений. "Постоянные расходы на вооружения не соответствуют интересам Венгрии", - сказал он.

О прежнем договоре

В апреле 2024 года парламент Венгрии принял закон о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Выступая тогда перед депутатами, госсекретарь МИД Петер Старай заявил, что ДОВСЕ сыграл важную роль в сохранении баланса вооруженных сил в Европе, но "утратил свое значение из-за выхода России" из этого соглашения. Россия в мае 2023 года денонсировала ДОВСЕ, после чего страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить в нем свое участие.

Договор был подписан в 1990 году, вступил в силу в 1992-м и был адаптирован в 1997 году. Он предусматривал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Члены Североатлантического альянса не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжая придерживаться положений 1990 года, в которых содержались нормы обычных вооружений с учетом баланса между НАТО и расформированной Организацией Варшавского договора. Россию такой подход устроить не мог.

Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В Москве неоднократно заявляли, что вина за прекращение действия соглашения ложится на США и другие страны НАТО.