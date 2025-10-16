США возобновили госпомощь ЮАР в борьбе с ВИЧ-инфекцией

Реализация программы была приостановлена восемь месяцев назад

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство США возобновило финансирование программы по оказанию помощи ЮАР в борьбе с ВИЧ-инфекцией, реализация которой была приостановлена восемь месяцев назад. Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени по итогам заседания кабинета министров.

"Кабинет министров приветствовал утверждение плана PEPFAR Bridge для ЮАР на сумму $115 млн сроком на шесть месяцев - с октября 2025 года по март 2026 года, - сказала она на брифинге для СМИ. - План призван обеспечить бесперебойное предоставление услуг в сфере борьбы в ЮАР с ВИЧ-инфекцией". Нтшавени добавила, что правительство ЮАР выразило признательность администрации США за поддержку в борьбе с этим заболеванием.

В феврале США полностью прекратили финансировать в ЮАР программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией по линии PEPFAR (чрезвычайный план США по борьбе со СПИДом). В результате у Минздрава ЮАР возникли трудности в закупке лекарств и оказании помощи больным, а более 15 тыс. врачей не получали зарплату. С момента запуска программы PEPFAR в 2003 году ЮАР получила от правительства США $8 млрд на борьбу с ВИЧ-инфекцией.

ЮАР занимает первую позицию в мире по числу ВИЧ-больных. Согласно службе Thembisa, осуществляющей мониторинг и оценку размера заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ЮАР, на начало текущего года в стране насчитывалось 7,8 млн зараженных ВИЧ. Это составляет 12,6% от общей численности населения республики. Лечение получали 5,9 млн заболевших.