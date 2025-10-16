ТАСС: Фидан обсудил с Рубио договоренности по Газе и урегулирование на Украине

Глава МИД Турции и госсекретарь США также поговорили о ситуации в Сирии

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио перспективы урегулирования на Украине, реализацию договоренностей саммита мира по Газе в Шарм-эш-Шейхе и ситуацию в Сирии. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

"Были обсуждены меры, которые возможно принять для продления прекращения огня в Газе и бесперебойной доставки в регион гуманитарной помощи, рассмотрены вопросы, связанные с реализацией декларации о намерениях, подписанной в Шарм-эш-Шейхе. Кроме того, состоялся обмен мнениями о событиях в Сирии, по вопросам, связанным с переговорами по иранской ядерной программе, и продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной", - отметили источники.