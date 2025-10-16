ООН: Германия криминализирует правомерные акции в поддержку Палестины

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Ряд экспертов ООН, включая трех спецдокладчиков всемирной организации, призывает власти Германии прекратить криминализацию, преследование и пресечение правомерной активистской деятельности в поддержку Палестины. Об этом говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Мы встревожены постоянными случаями полицейского насилия и явным подавлением активистов, поддерживающих Палестину, со стороны Германии", - приводит их высказывания пресс-служба УВКПЧ. Отмечается, что в последние месяцы участники акций солидарности с Палестиной в Берлине "подвергались насилию со стороны полиции", причем пострадавшие нуждались в медицинской помощи.

"Германия должна поддерживать, а не подавлять действия, направленные на пресечение жестоких преступлений и геноцида, - заявили эксперты. - Никакие обстоятельства не могут оправдать ненужное и чрезмерное насилие со стороны полиции или несправедливую криминализацию".

Ранее правоохранительные органы Берлина запретили проведение намеченной на 7 октября пропалестинской демонстрации всего за несколько часов до ее начала. В этот день в память о жертвах атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию в различных городах Германии прошли памятные мероприятия, многочисленные траурные службы, а также пропалестинские и произраильские демонстрации.