Axios: Трамп рассчитывает поговорить по телефону с Путиным 16 октября

По словам источника, президент США намерен обсудить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп © Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 16 октября рассчитывает провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источник сообщил американский портал Axios.

По словам источника, Трамп намерен обсудить конфликт на Украине.

17 октября Трамп планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.

Президент США 12 октября заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву этих ракет" ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ. 6 октября американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.