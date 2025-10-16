Кабмин Литвы одобрил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону

Военный бюджет увеличится до 5,38% ВВП

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Литвы одобрило проект госбюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону в размере 5,38% ВВП. Решение об этом принято на заседании кабинета.

"Сфера безопасности является для нас неоспоримым приоритетом. В текущем году по всем бюджетным статьям фиксируется стабильный рост, что позволяет увеличивать в бюджете 2026 года некоторые расходные статьи и обеспечивать последовательный рост финансирования обороны", - заявил журналистам министр финансов Криступас Вайтекунас.

В госбюджете Литвы на 2025 год на оборону были отпущены рекордные €2,5 млрд, или 3,03% ВВП (годом ранее - 2,75%). При этом правительство увеличило на €800 млн лимит кредитов, которые разрешено взять от имени государства. Утверждалось, что в результате этих займов оборонные расходы могут в 2026 году составить 5,25% ВВП. Более высокие цифры до этой недели не назывались.

Проект госбюджета передается кабинетом на утверждение в Сейм (парламент).