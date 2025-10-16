Опубликованы архивные документы по делу об убийстве Кеннеди

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди, переданные ей на днях послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым. В X она разместила ссылку, позволяющую получить доступ к сборнику документов "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения", который выйдет в московском издательстве "Историческая литература".

Дарчиев принял Луну в своей резиденции 14 октября. Как сообщила тогда российская дипмиссия, посол передал законодательнице архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения". Как уточнило посольство, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов. Они будут официально опубликованы в России в ноябре.

Как сообщила ТАСС пресс-служба Федерального архивного агентства (Росархива) со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Артизова, переданные материалы были подготовлены в рамках проекта по изданию документов периода холодной войны и скоро будут изданы в составе сборника "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения".