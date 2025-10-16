В Одессе создадут совет обороны города

Глава городской военной администрации Сергей Лысак затронул тему работы с местным депутатским корпусом и заявил, что с ним "будет взаимодействие"

Глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак © Ying Tang via Reuters Connect

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак заявил, что планирует создать совет обороны города.

"Первые шаги - это точно будет создание соответствующего совета обороны нашего города", - сказал он на видео, которое опубликовало украинское издание "Новости. Live" в своем Telegram-канале.

Лысак также затронул тему работы с местным депутатским корпусом и заявил, что с ним "будет взаимодействие".

"Я уверен в том, что мы найдем общий язык", - утверждает глава Одесской ГВА.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова, лишенного 14 октября украинского гражданства.

Практику введения военных администраций в городах и областях Украины якобы для обеспечения безопасности во время военного положения ввел офис Зеленского. Представители местного самоуправления активно выступали против таких мер, отмечая, что военные администрации, которые подчиняются Киеву, фактически подменяют функции местных властей и вводят его "прямое управление". В Ассоциации городов Украины, негосударственной организации, которая занимается вопросами развития и укрепления местного самоуправления, отмечали, что военные администрации появились в первую очередь в тех городах, у мэров которых были серьезные разногласия с центральными властями.

Лишение гражданства мэра Одессы

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция в адрес Зеленского с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова гражданства РФ. Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ. Ранее он сообщал, что решение о лишении его гражданства будет оспорено в Верховном суде Украины, если же это не поможет, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Труханов также заявлял, что намерен через США запросить у Москвы подтверждение об отсутствии у него гражданства РФ.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель украинской правящей партии "Слуга народа" Игорь Коваль.