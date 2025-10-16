Сакс: поставка Tomahawk ВСУ подорвет украинский мирный процесс

Мирный процесс сейчас едва ли существует, потому что Европа разжигает войну, а Соединенные Штаты не ведут активную дипломатию, указал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Передача американских крылатых ракет Tomahawk Киеву ведет к эскалации и вредит мирному процессу, которого почти не существует в нынешних условиях. Такое мнение высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

"Сторонники жесткой линии в США, представители военно-промышленного комплекса хотят эскалации, и это очень опасно. Это нанесет ущерб мирному процессу, если он вообще будет развиваться. Мирный процесс сейчас едва ли существует, потому что Европа разжигает войну, а Соединенные Штаты не ведут активную дипломатию", - сказал Сакс российским журналистам на полях Всемирного дня продовольствия в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Комментируя намерение поставить Киеву крылатые ракеты, Сакс отметил, что "США уже запускают ракеты, которые наносят ущерб внутри России".

Профессор убежден, что в основе мирного процесса должен лежать принцип нейтральности Украины. А причиной конфликта он назвал стремление, поддерживаемое США и Европой, к расширению НАТО.

"И по сей день ни со стороны Запада, ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Европы, нет намерений остановить расширение НАТО. Если у Украины останется нейтральный статус, эта война может закончиться", - добавил Сакс.