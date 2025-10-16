CBS: разговор Путина и Трампа запланирован на настоящий момент

Портал Axios со ссылкой на источники ранее утверждал, что лидеры РФ и США могут обсудить конфликт на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в данный момент, вероятно, уже проводят телефонный разговор. Об этом сообщил журналист телеканала CBS News Аарон Наварро со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Телефонный разговор президента Трампа с российским президентом Путиным, согласно планам, проходит сейчас", - написал Наварро в X.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники утверждал, что лидеры стран могут обсудить конфликт на Украине 16 октября.