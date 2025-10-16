Гуцул обвинила власти Молдавии в клеветнической кампании против нее в СМИ

Глава Гагаузии рассказала, что филиал телеканала из Румынии выдумал фейк, будто она контролировала финансовые потоки партии "Шор"

Редакция сайта ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вениамин Демидецкий/ ТАСС

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул осудила кампанию против нее в СМИ, обвинив в ее развязывании издания, приближенные к президенту Майе Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

"Провластные СМИ продолжают кампанию по очернению моего доброго имени и дискредитации института башкана (главы) Гагаузии, не гнушаясь откровенными фейками и манипуляциями", - написала Гуцул в послании, которое она передала через своих адвокатов. По ее словам, филиал телеканала из Румынии выдумал фейк, будто она контролировала финансовые потоки партии "Шор".

"А десятки так называемых "независимых" изданий без малейшей проверки подхватили и растиражировали эту ложь. Сегодня, во время судебного заседания, я была вынуждена публично опровергнуть этот наглый фейк. Хочу подчеркнуть: никакого отношения к финансированию партии "Шор" я не имела ни в 2021, ни в 2022 году. Более того, в то время находилась в декретном отпуске и занималась воспитанием своих детей", - подчеркнула Гуцул. Она потребовала от "СМИ, распространяющих подобные ложные сведения, официального опровержения и публичных извинений" - как перед ней, так и перед народом Гагаузии.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала санкции против Гуцул местью со стороны действующих молдавских властей за отсутствие поддержки на президентских и парламентских выборах.