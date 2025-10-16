Заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18-19 декабря

Впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения председателя ВНС

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении 18-19 декабря в Минске второго заседания VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщила пресс-службы главы государства.

"Дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В соответствии с распоряжением председателя ВНС Александра Лукашенко оно пройдет в Минске 18-19 декабря 2025 года", - говорится в тексте.

По данным пресс-службы, впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения председателя ВНС. Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось 24-25 апреля 2024 года и, в соответствии с законодательством, созывалось Центральной избирательной комиссией.

"Организационный комитет по подготовке и проведению заседаний VII ВНС создан в феврале этого года. Его возглавляет премьер-министр Беларуси, а в состав входит ряд высших должностных лиц, руководители министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также представители иных государственных органов", - отмечается в сообщении.

Согласно изменениям, внесенным в Конституцию Белоруссии по результатам республиканского референдума 27 февраля 2022 года, ВНС стало конституционным органом. Его первое заседание в таком статусе впервые состоялось 24-25 апреля 2024 года. Председателем собрания был избран Лукашенко.

ВНС имеет право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, вводить чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов. Решения собрания будут обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, другие решения госорганов и должностных лиц, противоречащие интересам нацбезопасности. Для обеспечения деятельности ВНС создан постоянно действующий коллегиальный орган - президиум, а также рабочий орган - секретариат.