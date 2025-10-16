Профессор Сакс видит в кризисе ООН значительную роль США

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета привел данные своего ежегодного Доклада об устойчивом развитии, согласно которым США в наименьшей степени соответствуют Уставу ООН среди всех государств-членов

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, который участвует в торжествах по случаю 80-летия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме, считает, что вина за кризис ООН лежит на США.

"Главная проблема заключается в том, что США выступают против многосторонности, хотя ООН во многом была детищем Франклина Рузвельта, величайшего президента Соединенных Штатов. К сожалению, последние президенты США, и особенно Дональд Трамп, фактически выступают против ООН. Трамп не признает агентства ООН, сокращает финансирование со стороны США. Он нарушает договоры ООН и Устав ООН. Это очень печально и представляет собой очень серьезный прецедент, поскольку это существенно затрудняет решение нынешних проблем", - сказал Сакс журналистам российских информагентств.

Он привел данные своего ежегодного Доклада об устойчивом развитии, согласно которым США в наименьшей степени соответствуют Уставу ООН среди всех государств-членов. "Мы оцениваем все 193 страны, и США находятся в самом конце списка", - продолжил экономист.

По его мнению, залогом восстановления равноправной многополярности мирового устройства является сотрудничество всех ключевых мировых держав - России, США, Китая, Индии. "Европе следует присоединиться к этому сотрудничеству, а не способствовать разжиганию войны. Все возможно. Это всего лишь проблема менталитета, а не реальности", - заключил Сакс.