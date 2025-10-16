Bloomberg: Украина получила две партии вооружений США, профинансированных ЕС

По данным агентства, две следующие партии уже "находятся в стадии подготовки"

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Европейские страны уже профинансировали и поставили Украине две партии американских вооружений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, две следующие партии уже "находятся в стадии подготовки". Еще семь стран готовы принять участие в финансировании грядущих поставок, при этом агентство не уточнило, какие страны выразили намерение присоединиться к инициативе.

Источники Bloomberg также сообщили, что Владимир Зеленский подготовил "список обещаний" для президента США Дональда Трампа, чтобы убедить его предоставить Украине вооружения. По их словам, консультации по потенциальному сотрудничеству Вашингтона и Киева состоятся в ходе визита Зеленского в Белый дом, запланированного на 17 октября.

Зеленский неоднократно просил США нарастить поставки ракет для ЗРК Patriot, а также просит передать Киеву ракеты Tomahawk. Президент США заявлял, что до принятия окончательного решения по Tomahawk ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ. 6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи этих ракет украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.