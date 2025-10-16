WP: спецназ США провел учения у побережья Венесуэлы

Применялись десантно-транспортные и ударные вертолеты

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Спецназ Вооруженных сил США провел на днях у побережья Венесуэлы учения с применением десантно-транспортных и ударных вертолетов. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее свидетельству, учения состоялись в Карибском море в начале октября "менее чем в 90 милях (145 км) от побережья Венесуэлы". Задействованы в них были десантно-транспортные вертолеты MH-60 Black Hawk и ударные MH-6 Little Bird. Оба этих типа вертолетов используются американским спецназом. Неназванный чиновник США подтвердил газете, что проводились учения, "которые могут служить подготовкой к расширенному конфликту с предполагаемыми поставщиками наркотиков" в Латинской Америке. Однако этот же чиновник утверждал, что маневры не следует расценивать как признак подготовки наземного вторжения в Венесуэлу.

Президент США Дональд Трамп публично признал 15 октября, что разрешил Центральному разведывательному управлению проведение тайных операций в Венесуэле, о чем ранее сообщила газета The New York Times. При этом хозяин Белого дома отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли он ЦРУ предпринимать попытки убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере 5 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые, согласно выводам американской администрации, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.