Секретарь Совбеза Ирана сообщил, что встретился с Путиным

Али Лариджани передал президенту России послание от верховного лидера исламской республики Али Хаменеи

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани © Максим Григорьев/ ТАСС

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Москву встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

"Вечером 16 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани встретился с президентом России [Владимиром] Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера Исламской революции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Лариджани.

Отмечается, что, помимо этого, стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также во внешней политике, как на региональном, так и на международном уровне.