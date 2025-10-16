CNN: Бразилия готова выступить посредником в конфликте США и Венесуэлы

Глава МИД южноамериканской республики Мауро Виэйра может обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 октября. /ТАСС/. Власти Бразилии готовы содействовать урегулированию конфликта США и Венесуэлы. Глава МИД южноамериканской республики Мауро Виэйра может обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

По его информации, в Бразилиа считают маловероятной какую-либо военную операцию ВС США против Боливарианской Республики, поскольку рассматривают угрозы Белого дома как "фирменный стиль" президента страны Дональда Трампа перед началом переговорного процесса. К тому же, пишет телеканал, Каракас поддерживает тесные отношения с Пекином, и это также может снизить решимость США предпринять военные действия против Венесуэлы. В то же время помощники бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы уже оценивают возможности участия руководства страны в возможном урегулировании в качестве посредника, если обе стороны выразят такое желание.

Ранее газета The New York Times сообщала, что администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в целях усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро. Это разрешение является очередным шагом давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. Согласно данным издания, военные США уже разрабатывают предложения для Трампа о возможных ударах по территории Венесуэлы.