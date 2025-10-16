Эрдоган попросил парламент продлить мандат турецким ВС в Ираке и Сирии

Полномочия турецкой армии находиться на территории республик истекают 29 октября

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент трехлетний мандат для турецких ВС, находящихся в Ираке и Сирии. Об этом сообщил телеканал CNN türk.

В документе отмечается, что террористическая угроза у южных границ Турции сохраняется, что продолжает создавать риски для ее национальной безопасности. Основными угрозами безопасности в Анкаре называют Рабочую партию Курдистана (РПК), лагеря которой расположены на севере Ирака, связанные с ней формирования "Силы демократической Сирии" (СДС), а также группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Текущие полномочия турецким ВС находиться на территории Ирака и Сирии были утверждены парламентом в 2023 году и истекают 29 октября. Эрдоган запросил парламент продлить их с 30 октября.

До 2014 года мандат турецких ВС в Ираке и Сирии утверждался отдельно и действовал в течение года. Впоследствии он стал выдаваться на два года, теперь президент Турции просит законодателей утвердить трехлетний мандат.

Эрдоган также просит парламент продлить на два года срок пребывания турецкого воинского контингента в Ливане в рамках Временных сил ООН (ВСООНЛ). Мандат был выдан парламентом Турции в прошлом году на один год.