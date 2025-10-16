Опрошенные граждане США считают обе партии виновными в шатдауне

Однако американского президента Дональда Трампа и Республиканскую партию обвинили 58% участников исследования

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Граждане США считают, что Демократическая и Республиканская партии в конгрессе в одинаковой мере виноваты в длительном прекращении работы правительства США. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По его данным, 58% американцев считают, что президент США Дональд Трамп и Республиканская партия несут ответственность за шатдаун. В то же время, по мнению 54% именно Демократическая партия виновна в неспособности найти решение проблемы финансирования правительства.

Опрос проводился в период с 9 по 13 октября. В нем приняли участие более 1 тыс. американцев.

Ранее сенат конгресса уже в 10 раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства.

Шатдаун в США

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).