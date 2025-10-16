Трамп: перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну удалось избежать

Американский президент заявил, что этого не произойдет

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что потенциального перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну удалось избежать.

"На мой взгляд, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, но могло [случиться]", - заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме. При этом он повторил тезис, согласно которому конфликт на Украине не должен был начаться, а разгорелся он в силу "плохих решений", принятых, в частности, администрацией его предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена.

По словам Трампа, он прилагает усилия к урегулированию украинского кризиса ради "спасения душ". "Я делаю это не ради нас, между нами океан. Я делаю это в том числе, чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы это закончилось, но они не в состоянии сделать это", - продолжил американский лидер, утверждая, что ему "это под силу". "Я думаю, мы добьемся успеха", - подчеркнул он.