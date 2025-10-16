ČTK: Чехия направила медицинскую помощь в сектор Газа

В Иорданию, как следует из сообщения, доставили инструменты, лекарства и перевязочные материалы

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Чехия направила в Иорданию медицинскую и гуманитарную помощь для обеспечения работы полевых госпиталей в секторе Газа. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В Иорданию, как следует из сообщения, в четверг были доставлены медицинские инструменты, лекарства и перевязочные материалы. Правительство Чехии в сентябре одобрило передачу медикаментов на сумму 1,37 млн крон (около $60 тыс.) полевым госпиталям в Газе, работу которых обеспечивает Иордания. С начала конфликта в регионе там прошли лечение более 100 000 пациентов.