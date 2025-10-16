Трамп не исключил организацию непрямых переговоров России и Украины

Президент США сообщил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский "не очень хорошо ладят"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не исключил проведения в будущем при посредничестве Вашингтона непрямых переговоров РФ и Украины по мирному урегулированию.

"Они [президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский] не очень хорошо ладят. Так что мы можем организовать такой формат, когда мы будем раздельно, но на равных. Мы встретимся и стороны будут общаться", - сказал он.

Россия и Украина с мая провели три раунда прямых переговоров. На сегодняшний день взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, несмотря на то что каналы для общения налажены.

15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.