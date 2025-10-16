Axios: Зеленский хочет от Трампа разрешения закупать любое оружие США

Владимир Зеленский сообщил, что в новом механизме поставок американских вооружений, когда оружие закупается странами НАТО и затем передается Украине, наблюдаются задержки

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом хочет добиться от него принципиального согласия на предоставление Украине права закупать любое американское оружие без ограничений. Об этом американскому порталу Axios заявил глава его офиса Андрей Ермак.

Он отметил, что Зеленский хочет расширить номенклатуру закупаемых у американской стороны для Украины вооружений. "Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений", - сказал Ермак.

При этом он признал, что в новом механизме поставок американских вооружений, когда оружие закупается странами НАТО и затем передается Украине, наблюдаются задержки. По его словам, это "особенно касается систем ПВО".

В пятницу Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.