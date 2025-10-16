Эксперт Эпископос: Путин и Трамп показали ясное намерение не допустить эскалации

Научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси предположил, что между Кремлем и Белым домом имеется понимание, касающееся контуров того, что должна охватывать мирная сделка

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продемонстрировали ясное намерение продвигать урегулирование на Украине, а также не допустить срыва отношений между Москвой и Вашингтоном в эскалационную спираль. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, комментируя состоявшуюся в четверг беседу лидеров РФ и США.

"Нынешний телефонный разговор демонстрирует ясное намерение президентов Трампа и Путина не просто двигать мирный процесс вперед, но и предотвращать движение вниз по спирали эскалации, которое бы ликвидировало возможность продолжения диалога как по Украине, так и по широкому спектру стратегических, политических и экономических вопросов в двусторонних отношениях США и России. Эти вопросы могут обсуждаться как во время, так и после мирного урегулирования [на Украине]", - убежден американский политолог.

С его точки зрения, "между Кремлем и Белым домом, как представляется, имеется понимание, касающееся контуров того, что должна охватывать мирная сделка" по Украине. "Однако России, Украине и США еще надо проделать работу по формированию дорожной карты имплементации [мирной договоренности]", - полагает Эпископос.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уточнил Ушаков.