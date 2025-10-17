Бразилия и США начинают подготовку двусторонней встречи президентов

Как сообщила пресс-служба бразильского МИД, Лула да Силва и Дональд Трамп намерены провести переговоры об укреплении сотрудничества по нескольким направлениям уже в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне и договорились начать подготовку двусторонней встречи президентов Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа.

"Стороны <...> договорились о совместной работе по организации встречи президента Трампа и президента Лулы да Силвы в кратчайшие сроки", - отмечается в совместном заявлении для прессы. Как сообщила пресс-служба бразильского дипломатического ведомства, стороны также намерены провести переговоры об укреплении сотрудничества по нескольким направлениям уже в ближайшее время.

При этом в октябре лидеры Бразилии и США провели телефонные переговоры, по итогам которых уже договорились о двусторонней встрече.

Как ранее сообщал телеканал CNN Brasil, Виэйра и Рубио также могли обсудить в ходе встречи продолжающийся конфликт между США и Венесуэлой. Бразилия готова к роли посредника для урегулирования споров Вашингтона и Каракаса, отмечал телеканал.