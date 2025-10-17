Новый глава отдела международных связей ЦК КПК встретился с послом Моргуловым

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Новый глава отдела международных связей (ОМС) Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Хайсин встретился с послом России в КНР Игорем Моргуловым. Об этом говорится на странице ОМС в WeChat.

Как уточняется, встреча состоялась 16 октября. Лю Хайсин отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения двух стран стали образцом взаимодействия между крупными державами. Глава отдела указал на прочные добрососедские дружественные связи Китая и России, опирающиеся на всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, которое носит взаимовыгодный характер.

Лю Хайсин упомянул о китайско-российских межпартийных контактах, назвав их "мощной практикой" для продвижения нового типа соответствующего взаимодействия. По его словам, такие связи имеют важное значение для обеих стран в плане достижения целей развития, стимулирования глубинных преобразований в области глобального управления.

"Компартия Китая готова взаимодействовать с основными политическими партиями России над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, участвовать в многочисленных форматах институционализированных обменов и сотрудничества", - подчеркнул глава международного отдела. Он уточнил, что КПК готова постоянно вносить вклад в развитие китайско-российских отношений в новую эпоху.

Как отмечается, Моргулов поздравил Лю Хайсина с назначением. Он подтвердил, что российская сторона высоко ценит важную роль межпартийных обменов и сотрудничества в развитии отношений с КНР. Дипломат добавил, что посольство РФ в Китае готово тесно взаимодействовать с международным отделом ЦК, способствовать укреплению контактов между "Единой Россией" и другими основными парламентскими партиями России с КПК, а также успешному двустороннему сотрудничеству во всех областях.

Лю Хайсин был назначен на занимаемую им должность в конце сентября. Отдел международных связей ЦК отвечает за внешнеполитическую деятельность КПК. В частности, он занимается поддержанием контактов с политическими партиями других государств и международными организациями.