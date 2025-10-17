Глава Южного командования ВС США Холси в конце года уйдет в отставку

Газета The Washington Post пишет, что недовольство работой Элвина Холси у главы Пентагона Пита Хегсета возникло, когда Вашингтон начал наносить удары по катерам наркокартелей у побережья Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет сообщил, что глава Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) адмирал Элвин Холси в конце года оставит свою должность.

"От имени Министерства войны мы выражаем глубочайшую благодарность адмиралу Элвину Холси за его более чем 37 лет выдающейся службы нашей стране, поскольку он планирует уйти в отставку в конце года", - написал Хегсет в X. При этом министр не назвал причины отставки.

Как отмечает в этой связи газета The Washington Post, адмирал занимал этот пост менее года, хотя обычно командующие находятся на таких должностях в среднем около трех лет. Холси уходит в отставку на фоне угроз администрации американского президента Дональда Трампа в адрес Венесуэлы и запущенной США военной кампании по борьбе с наркокартелями в Карибском море, которое входит в зону ответственности Южного командования ВС США.

Два источника заявили The Washington Post, что недовольство работой Холси у главы Пентагона возникло около месяца назад, когда ВС США начали наносить удары по катерам наркокартелей у побережья Венесуэлы.