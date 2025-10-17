Politico: Евросоюз хотят принудить к пенсионным реформам

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия хочет обязать страны-члены проводить пенсионные реформы, в случае невыполнения ее рекомендаций национальные правительства не смогут в полном объеме претендовать на бюджетное финансирование из Брюсселя. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

ЕК готовит новый бюджет объединения на 2028-2034 годы, его объем может составить €2 трлн. Брюссель периодически использует бюджетные ассигнования для стимулирования определенных реформ в странах-членах, для этого ЕК формирует по мере необходимости индивидуальные рекомендации для конкретных стран.

По данным Politico, в этот раз рекомендации могут быть нацелены на национальные пенсионные системы, которые из-за старения населения и низкой рождаемости могут оказаться "парализованы" из-за высокого долгового бремени у ряда национальных правительств. "Работа Еврокомиссии заключается в том, чтобы помогать делать сложную работу. Инструмент индивидуальных страновых рекомендаций подходит для этого", - сказал изданию высокопоставленный чиновник ЕК.

Со ссылкой на данные за 2023 год издание поясняет, что 80% пенсионеров в ЕС живут исключительно за счет государственной пенсии. В результате каждый пятый житель объединения в возрасте старше 65 лет живет на грани бедности, это соответствует 18,5 млн человек. ЕК не будет предписывать размер пенсионных выплат или возраст выхода на пенсию, но хочет, чтобы страны-члены создавали обширные системы частных пенсионных накоплений по аналогии с США.

В странах ЕС скептически относятся к таким планам. Издание отмечает, что увязка бюджетного финансирования с такой острой политической проблемой "рискует навлечь катастрофу на национальные правительства, особенно с учетом того, что в демократиях наиболее лояльные избиратели - граждане старше 50 лет". "Пенсионную реформу нельзя купить, это будет ударом в солнечное сплетение по идее демократии", - сказал неназванный замминистра финансов одной из стран - членов ЕС. Его коллега из другой страны сказал, что крайне сомневается, что "кто-то будет делать это (проводить реформы - прим. ТАСС)".

Издание отмечает, что пенсионные реформы в ЕС регулярно приводят к масштабным протестам. Во Франции такая реформа вовсе стала одной из причин масштабного политического кризиса, из-за которого страна сменила за два года нескольких премьер-министров, а теперь, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, приостановила реформу. По данным Politico, заморозка реформы будет стоить бюджету Франции €400 млн в год.