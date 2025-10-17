Орбан назвал Будапешт лучшим местом в Европе для встречи Путина и Трампа

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Будапешт оказался самым подходящим местом в Европе для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которым нужно было место для переговоров, где была бы предсказуемая обстановка. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что в пятницу планирует поговорить по телефону с Путиным, а в четверг вечером обсудил по телефону с Трампом подготовку к предстоящему саммиту. "Но президент Трамп не тот человек, который привык объяснять свои решения", - сказал глава правительства. Однако, добавил Орбан, "другого варианта, где можно было бы провести встречу, не нашлось".

"В Европе нет другого места, где это можно было бы сделать. Будапешт - единственное место в Европе, подходящее для этого, а Венгрия - единственная страна в Европе, выступающая за мир", - заявил Орбан, добавив, что к миролюбивым европейским государствам относится еще и Ватикан.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".