FT: Саудовская Аравия и США могут заключить соглашение о военном сотрудничестве

Договор может быть подписан в ноябре во время визита в Соединенные штаты наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и США планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве в ноябре, в котором стороны будут рассматривать любое нападение на арабскую страну как угрозу "миру и безопасности". Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, сделка может быть заключена во время визита в США наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в следующем месяце. Ожидается, что договор будет "крепким" и включит в себя расширение военного и разведывательного сотрудничества.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете, что "ведутся переговоры о подписании какого-то документа во время визита наследного принца", но пока "детали не определены".