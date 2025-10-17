Эксперт Мамедов: передача Tomahawk Киеву может привести к конфликту РФ и США

Специалист в области международной политики отметил, что стремление к такому решению со стороны президента США Дональда Трампа станет кульминацией провальной политики Вашингтона по Украине

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Потенциальная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не должна состояться, она может привести к конфликту США с Россией. Такое мнение высказал эксперт в области международной политики Эльдар Мамедов в своей авторской статье, которая была опубликована журналом The American Conservative.

"С прибытием [Владимира] Зеленского в Вашингтон стремление к поставке [ракет] Tomahawk станет кульминацией провальной политики [Вашингтона по Украине]. Это не путь к миру, а следующий логичный шаг к конфликту между США и Россией, которого давно желают [американские] «ястребы». Для американских интересов вопрос заключается не в том, может ли Украина нанести удар по Москве, а в том, почему Соединенные Штаты должны приближаться к ядерной войне в конфликте, который не угрожает их суверенитету. Проведение настоящей политики America First («Америка прежде всего» - прим. ТАСС) означало бы отказ от эскалации конфликта, приоритет дипломатии, избавление от опасной иллюзии, заключающейся в том, что безопасность США укрепляется за счет прямого участия в разрушительной европейской войне", - считает эксперт.

По его мнению, поставки Соединенными Штатами Украине Tomahawk не обязательно изменят динамику на поле боя, где Россия "медленно, но верно продвигается вперед". Мамедов напомнил, что применение этих крылатых ракет "будет полностью зависеть от разведданных, целеуказания и технической поддержки США". Такая ситуация, продолжил он, "станет решительным шагом к прямой конфронтации между США и Россией". При этом, отмечается в статье, "запасы Tomahawk у Вашингтона не безграничны. Так, по оценкам научного сотрудника вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано, их количество не превышает 4 тыс. ракет. Она сомневается, что США "будут готовы поделиться этим оружием и его секретной технологией с украинцами, особенно с учетом риска того, что ракеты или их обломки могут попасть в руки России".

Дипломатический рычаг?

В целом, подчеркнул эксперт, вопрос передачи ракет "все меньше касается военных расчетов и все больше превращается в рискованную игру в ядерный покер, которая ставит под угрозу основные интересы безопасности США ради страны, не являющейся их союзником". Вашингтонская администрация, считает Мамедов, рассматривает передачу ракет в качестве "дипломатического рычага, призванного достичь соглашения" по мирному урегулированию на Украине.

17 октября президент США Дональд Трамп планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Глава вашингтонской администрации ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине Tomahawk. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.