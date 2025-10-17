Медведчук: Зеленский начал зачистку на местах для полного контроля власти

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, дал четкий сигнал местному самоуправлению и начал зачищать власть на местах, делая ее полностью подконтрольной. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский, после того как заблокировал выборы местной власти, начал ее зачищать с целью сделать ее полностью подконтрольной себе. Заявление мера Одессы Труханова о том, что нелегитимный лишает его гражданства, казалось политической игрой, абсурдом, но вскоре подтвердилось реальными действиями наркофюрера", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Что касается самого Труханова, он, по мнению политика, "сам себя перехитрил", постоянно переходя из одного лагеря в другой. "России он стал врагом, но и Зеленскому в конечном счете тоже, попав, таким образом, между молотом и наковальней. Его не спасла подчеркнутая лояльность к Зеленскому и уничтожение пророссийских настроений в Одессе", - продолжил Медведчук.

"Всему украинскому местному самоуправлению дали четкий сигнал. Срочно приготовиться мэру Киева Кличко, мэру Харькова Терехову, мэру Днепропетровска Филатову и другим, никого из них не спасут ни былые заслуги перед беспредельщиком Зеленским, и уважать выбор избирателей никто в его банде не будет", - заключил глава "Другой Украины".

Лишение Труханова гражданства

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция в адрес Зеленского с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова гражданства РФ.

Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ. Ранее он сообщал, что решение о лишении его гражданства будет оспорено в Верховном суде Украины, если же это не поможет, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Труханов также заявлял, что намерен через США запросить у Москвы подтверждение об отсутствии у него гражданства РФ.